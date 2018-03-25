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أيتام حائل في ضيافة ديوانية الفخامة

أيتام حائل في ضيافة ديوانية الفخامة
http://almnatiq.net/?p=557295
المناطق - حائل
بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد ..قام مركز د. ناصر الرشيد للايتام بحائل بزيارة ترفيهية الى ديوانية الفخامة بمبادرة انسانية طيبة منهم لاستضافة عدد من الايتام بمتابعة واشراف مدير المركز الاستاذ عارف الخالد والمشرف بالمركز محمد الحجي .
تخلل الزيارة عمل برنامج ترفيهي يلبي أسعاد الابناء وذلك لاطلاعهم علی أنشطة الديوانية وتعتبر بادره لها اثر إيجابي في نفوس الأبناء
فيما أكد مدير مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد أن هذه الأنشطة المستمرة تهدف إلى الترفيه وكسر الروتين للابناء بما يعود بالنفع عليهم كما أنها تاتي الزيارات ضمن الخطة المستمرة لأنشطة المركز وبرامجه، مشيرا الى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص من خلال الرحلات والزيارات الميدانية على دمج مستفيديها مع بقية أفراد المجتمع باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ منه لما يعود ذلك بالأثر الإيجابي الكبير على نفوسهم وعطائهم للمجتمع ..
مشيدا بجهود ومتابعة مدير المركز عارف الخالد والزملاء المشرفين في المركز لكل ما يخدم سير العمل وخدمة شؤون الأيتام .

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