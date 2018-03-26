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أمير الجوف يبدأ زياراته لعدد من الوزراء لبحث مشاريع المنطقة

أمير الجوف يبدأ زياراته لعدد من الوزراء لبحث مشاريع المنطقة
http://almnatiq.net/?p=557298
المناطق - الجوف
قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمكتبه بديوان الوزارة، وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشاريع الوزارة بالمنطقة وخصوصاً المشاريع التي تعاني من تأخر في التنفيذ، أو أصبحت في دائرة المشاريع المتعثرة، مؤكداً سموه الكريم على أهمية إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة تلك المشاريع المتأخرة والمتعثرة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز احتياجات المنطقة للمرحلة القادمة، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة.
وقد نوه سمو أمير منطقة الجوف بما يحضى به قطاع الصحة من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله، مؤكداً سموه الكريم بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظهما الله” على خدمة المواطن وتوفير أفضل الخدمات له .
من جانبه اعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة الجوف لحرصه على مشاريع الوزارة بالمنطقة وعلى ماتجده الشؤون الصحية من دعم من سموه الكريم،
كما قام سمو أمير منطقة الجوف بزيارة لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بمكتبه بديوان الوزارة، حيث جرى خلال اللقاء بحث مشاريع وزارة العمل في المنطقة سواء المتأخرة أو ابرز التحديات والعوائق لبرامج ومشاريع الوزارة بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء مناقشة برامج التوطين المستهدفة والحرص على تنفيذها ودعم الإمارة لجميع مراحل التوطين إنطلاقا من حرص القيادة الرشيدة – اعزها الله- على توفير فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة في ظل الدعم الذي يجده قطاع الاعمال.هذا وقد اعرب معالي وزير العمل عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة الجوف ومتابعة سموه لكل مايخدم المنطقة من برامج ومشاريع الوزارة وعلى مايجده فرع الوزارة بالمنطقة من دعم

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