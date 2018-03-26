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الكويت تدعو مجلس الأمن لوقف هجمات الحوثي على السعودية

الكويت تدعو مجلس الأمن لوقف هجمات الحوثي على السعودية
http://almnatiq.net/?p=557304
المناطق - وكالات

أكد مندوب الكويت في مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ “موقفا موحدا من ميليشيات الحوثي في اليمن”، داعياً مجلس الأمن للتدخل لوقف الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية.

وأعرب المندوب عن إدانة الكويت “بأشد العبارات” للهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً وتهدد الأمن والسلم الدوليين. كما أوضح أن “ميليشيات الحوثي تقوض كل فرص السلام في اليمن”.

وفي سياق آخر، أعرب مندوب الكويت عن قلق بلاده من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأدان “جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين”، مؤكداً أن “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي شرط لأي تسوية سياسية شاملة”.

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