مجلس الوزراء البحريني يدين إطلاق المليشيات الانقلابية في اليمن صواريخ باليستية تجاه المملكة

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أدان مجلس الوزراء بمملكة البحرين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية من الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين .

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني الدكتور ياسر بن عيسى الناصر وفقاً لوكالة انباء البحرين في تصريح عقب الجلسة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين اليوم إن المجلس أشاد بكفاءة وقدرة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية في تصديها واعتراضها لهذه الصواريخ ، مشيرًا الى أن المجلس وصف هذا الاعتداء بأنه آثم وجبان .

وأضاف الناصر، أن مجلس الوزراء البحريني أكد وقوف مملكة البحرين ومساندتها بشدة للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للمحاولات الفاشلة واليائسة لهذه المليشيات الانقلابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في المملكة.