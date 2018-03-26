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وفاة طالب وشقيقتيه الطالبتين إثر سقوط سيارتهم من الجبل الاسود إلى منحدر عميق

وفاة طالب وشقيقتيه الطالبتين إثر سقوط سيارتهم من الجبل الاسود إلى منحدر عميق
http://almnatiq.net/?p=557321
المناطق - جازان
هوت مركبة بعد ظهر اليوم من مرتفع جبلي واستقرت بمنحدر عميق من قمة الجبل الاسود بمحافظة الريث ونتج عنه ثلاث حالات وفاة لطالب وشقيقتيه الطالبتين

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن انقلاب سياره بمنحدر بالجبل الاسود بمحافظة الريث وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة ‏عن انقلاب سيارة من نوع جيب تويوتا بمنحدر جبلي وعر على بعد ٦٠٠ متر حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث والقيام بعمليات الانقاذ الجبلي وانتشال ٣ حالات من الموقع بمساعدة المواطنين .

مشيرا الى انه نتج عن الحادث وفاة ٣ اشخاص شاب وفتاتين حيث تم نقلهم عن طريق الدفاع المدني والهلال الاحمر لمستشفى الريث العام وسلم الحادث للمرور .

من جهتة اوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلق عند الساعه الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بلاغا عن انقلاب سيارة على طريق الجبل الأسود التابع لمحافظة الريث تقل ثلاثة اشخاص وعلى الفور تم توجيه فرقة اسعاف مركز اسعاف محافظة الريث وعند وصول الفرقة للموقع لم تكن الحالات متواجده على الطريق حيث كانت أسفل الطريق نتيجة سقوط المركبة إلى أسفل الطريق
مما اضطر الفرقه المكوث في الموقع حتى تم اخراج حالتين وتسليمها للفرقه وعند الكشف عليها تبين وفاتهما حيث تم نقل الحالتين إلى مستشفى الريث بينما نقلت الحاله الثالثه عن طريق الدفاع المدني الذي باشر الحادث .

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