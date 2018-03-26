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جيبوتي تدين إطلاق صواريخ بالستية تجاه المملكة

جيبوتي تدين إطلاق صواريخ بالستية تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=557355
المناطق - واس

أدانت جمهورية جيبوتي عملية إطلاق صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة ، عادتا ذلك تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.
وقالت حكومة جيبوتي في بيان لها اليوم : إن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان مخالف للقانون الدولي الإنساني وهو تطور خطير في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب.
كما جددت وقوفها وتضامنها الدائم مع المملكة ضد العدوان السافر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

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