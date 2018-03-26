فنون تبوك تحتفل باليوم العالمي للمسرح غدا الثلاثاء

المناطق - تهاني الجهني

تحتفل الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك باليوم العالمي للمسرح والذي يصادف 27 مارس من كل عام وذلك بعد صلاة المغرب غدا الثلاثاء بمقر الجمعية حيث يشتمل الحفل على كلمة يوم المسرح العالمي وكذلك عرضا مرئي عن أبرز الأنشطة المسرحية بالجمعية ومشهد مسرحي يقوم به نخبة من مسرحي تبوك فيما يقوم مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي بتكريم رواد ومواهب المسرح بمنطقة تبوك والذين حملوا رسالة وابداع هذا النشاط الثقافي الهام حيث أوضح مدير الجمعية بأن هذه المناسبة هي احتفال عالمي يتم من خلاله تجديد ذكري اليوم العالمي للمسرح بحضور أغلب المسرحيين والمواهب الشابة في هذا المجال داعيا جميع المهتمين والمسرحيين بالمنطقة لحضور هذه المناسبة والمشاركة في إثراء هذا اللقاء من خلال مشاركتهم ونقل خبراتهم لجيل المستقبل من مواهب خشبة المسرح بتبوك.