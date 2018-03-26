نائب أمير منطقة الرياض يتفقد المصابين والمواقع المتضررة من شظايا الصاروخ

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http://almnatiq.net/?p=557364
المناطق - وليد الحمود

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – لأسرة الشهيد المقيم عبدالمطلب بن أحمد – مصري الجنسية – عقب استشهاده بشظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلق مساء أمس من المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة الرياض , سائلاً الله العلي القدير أن يرحمه ويتقبله في عداد الشهداء وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين .
وثمن سمو نائب أمير منطقة الرياض المشاعر النبيلة والتلاحم الوطني واستعداد رجال القوات العسكرية للتصدي لأي خطر يهدد أمن المملكة .
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الأمير محمد بن عبدالرحمن عقب زيارته للمصابين من شظايا الصاروخ المنومين في مدينة الملك سعود الطبية , بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي زغلول .

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