الاتفاق يستأنف تدريباته ويواجه الفتح وديًا من جديد

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استأنف الفريق الأول بنادي الاتفاق تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب الأرجنتيني فاكوندو مارتين اليوم الاثنين بعد يوم الراحة التي منحها فاكوندو للاعبين بعد فراغهم من المباراة الودية مع الفتح والتي أقيمت على ملعب نادي الفتح يوم الجمعة الماضي.

وكان فاكوندو قد كثف من التدريبات اللياقية والفنية بغية إعداد اللاعبين فنياً وبدنياً.

من جهة أخرى يخوض الفريق يوم الجمعة المقبل ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف أمام الفتح على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، وذلك استعداداً للمباراة المقبلة أمام الاتحاد في جدة ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.