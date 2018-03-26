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بعد افتتاح خدمات النساء والولادة

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى العيدابي

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى العيدابي
http://almnatiq.net/?p=557442
المناطق - أمل بهكلي

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي قسم العلاج الطبيعي بمستشفى العيدابي العام، وذلك بعد أن تم استكمال تجهيزاته في موقع جديد يتوافق مع البرامج العلاجية وإحتياجات المرضى المراجعين للمستشفى.

ويقدم القسم العديد من الخدمات والأدوار العلاجية، حيث تم دعم المركز بأجهزة رياضية حديثه تسهم في تحسين الحركة الحيوية للجسم وعلاج العديد من الحالات ، بإشراف كوادر متخصصة لتشخيص الحالات ووضع الخطة العلاجية تساعد على الشفاء بإذن الله.
كما افتتح النجمي قسم التواصل والعلاقات والتوعية بالمستشفى والذي يضطلع بالمهام والأعمال التوعوية والمساهمة في تنظيم فعاليات المستشفى ومشاركاته وإيجاد قنوات التواصل مع المجتمع.

وكانت صحة جازان قد أعلنت الأسبوع المنصرم عن افتتاح وتشغيل قسم النساء والولادة بعدد ٢٠ سرير.

ويأتي افتتاح هذه الأقسام سعياً من صحة جازان إلى تطوير الخدمات المقدمة الطبية بالمستشفى واستحداث وتفعيل الأقسام التي تلبي حاجة المجتمع من الخدمات الصحية.

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