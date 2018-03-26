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تحت عنوان " الجغرافيا من اجل التنمية المستدامة لرؤية 2030

انطلاق المؤتمر الأول للتعليم من اجل التنمية المستدامة في المملكة بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل غداً

انطلاق المؤتمر الأول للتعليم من اجل التنمية المستدامة في المملكة بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل غداً
http://almnatiq.net/?p=557446
المناطق – منال الدوسري

ينطلق غداً الثلاثاء في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام المؤتمر الأول للتعليم من اجل التنمية المستدامة في المملكة تحت عنوان : ” الجغرافيا من اجل التنمية المستدامة لرؤية 2030 ” وذلك في القاعة الكبرى بالمدينة الجامعية برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش وحضور امين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير و رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية الدكتور محمد شوقي إبراهيم مكي ونخبة من المتخصصين في مجال الجغرافيا ويستمر المؤتمر لثلاث أيام .

من جانبها ذكرت رئيسة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية رئيسة فرع الجمعية الجغرافية السعودية بالدمام الدكتورة بدريه حبيب ان هذا المؤتمر يهدف الى بناء زخم من متخذي القرار والمجتمع لدعم التعليم من اجل التنمية المستدامة كمشروع تتبناه الجامعة ممثلة في كلية الآداب لدفع التعليم والتعلم نحو خدمة اهداف رؤية المملكة 2030 بخلق جيل قادر على التغيير و استغلال موارد الدولة بما يدفع عجلة التطور وسيتناول المؤتمر عدة محاور هي دمج الاستدامة في التعليم و محور التنمية المستدامة و محور الجغرافيا و الاستدامة البيئية و محور التنمية و الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية و محور التقنية والاستدامة في الجغرافيا .

وأضافت د.حبيب ان الملتقى سيخلله 6 جلسات علمية يقدمها متخصصين جغرافيين وذلك للسعي نحو تحقيق اهداف المؤتمر في تحفيز ودعم بحوث التنمية المستدامة في الجامعات السعودية و تسليط الضوء على مستجدات البحوث الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية فيما يتعلق بدمج مفاهيم التنمية المستدامة في العلوم و مناقشة المشكلات التي تواجة أعضاء هيئة التدريس في دمج الاستدامة في العملية التعليمية وايضاح أهمية العمل التطوعي في تحقيق اهداف التعليم المستدام و استعراض الوضعية الحالية للمناهج والمقررات الجغرافية في الجامعات ودعم المبادرات التي تساهم في رفع تنافسية علم الجغرافيا في سوق العمل واستدامة الاعمال وتحسين جودة الخدمات العامة في القطاعين العام والخاص .

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