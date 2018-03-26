استقبل فخامة الرئيس دينيس كريستيل ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض مساء اليوم ، معالي نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن العسيري .
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وبحث بعض القضايا المشتركة .
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون و جمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل , ومعالي وزير وأمين عام المجلس الوطني للأمن لجمهورية الكونغو جان دومينيك أوكييمبا.
رئيس جمهورية الكونغو يستقبل نائب رئيس الاستخبارات العامة
استقبل فخامة الرئيس دينيس كريستيل ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض مساء اليوم ، معالي نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن العسيري .
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