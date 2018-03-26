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رئيس جمهورية الكونغو يستقبل نائب رئيس الاستخبارات العامة

رئيس جمهورية الكونغو يستقبل نائب رئيس الاستخبارات العامة
http://almnatiq.net/?p=557449
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس دينيس كريستيل ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض مساء اليوم ، معالي نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن العسيري .
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وبحث بعض القضايا المشتركة .
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون و جمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل , ومعالي وزير وأمين عام المجلس الوطني للأمن لجمهورية الكونغو جان دومينيك أوكييمبا.

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