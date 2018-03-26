رئيس جمهورية الكونغو يستقبل نائب رئيس الاستخبارات العامة

المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس دينيس كريستيل ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض مساء اليوم ، معالي نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن العسيري .

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وبحث بعض القضايا المشتركة .

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون و جمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل , ومعالي وزير وأمين عام المجلس الوطني للأمن لجمهورية الكونغو جان دومينيك أوكييمبا.