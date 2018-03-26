جامعة الباحة تطلق مسابقة ستارت آب الباحة نهاية الشهر الحالي

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تطلق جامعة الباحة ممثلة بمركز ريادة الأعمال الموقع الخاص بمسابقة الشركات الناشئة ستارت آب الباحة https://www.bustartup.org/ , وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وتهدف المسابقة إلى تعليم أساسيات بناء المشاريع الناشئة وتطويرها, كما تستهدف هواة الإبداع من مبتكري ومصممي الأعمال مع المطورين وأصحاب الأعمال والمستثمرين في مكان واحد, وتتيح المسابقة المجال​ لأصحاب المهارات لتقديم أنفسهم والانضمام للعمل مع أصحاب الأفكارالناجحة كل هذا بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بريادة الأعمال بالمملكة.

وأكد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بأن الجامعة تهدف من هذه البرامج تمكين الشباب من خلال إرشادهم وتدريبهم على ريادة الأعمال التي تعتبر مواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتحفيزًا للاقتصاد المبني على المعرفة ورفع الناتج المحلي من خلال تسخير طاقات الشباب المعرفية والفكرية لإستثمار المقومات السياحية والطبيعية للمشاركة التنموية بمنطقة الباحة .

فيما بين مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة الدكتور زياد الزايدي أن المركز يتبنى هذه المبادرات لإتاحة الفرصة للشباب سواء من طلاب وطالبات الجامعة أو أبناء المنطقة ليقدموا أفكارهم الريادية ومن ثم تقديم العون والتوجيه اللازم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم للبدء في مشروعاتهم الريادية.

وأكد الدكتور الزيادي بأن المسابقة يتخللها العديد من فعاليات وورش العمل والبرامج التدريبية المصاحبة للمسابقة خلال الفترة ٢٦-٢٨ من شهر رجب ١٤٣٩ هـ ، بالمدينة الجامعية بالعقيق.