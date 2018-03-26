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بعد تعهده مؤخراً بحل مشكلة تأخرها بنسبة ٩٥ في المئة في العام الحالي* *

زمان يعتمد أكبر دفعة ترقيات في تاريخ جامعة الطائف منذ تأسيسها

زمان يعتمد أكبر دفعة ترقيات في تاريخ جامعة الطائف منذ تأسيسها
http://almnatiq.net/?p=557456
المناطق - عادل الزهراني

اعتمد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم الاثنين، أكبر محضر ترقيات في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها، شمل ترقية 186 موظفاً وموظفة من مختلف الإدارات والكليات بالجامعة وفروعها، وذلك ضمن محضر ترقيات الإداريين للمرتبة العاشرة فما دونها بجولة (جمادى الثاني 1439هـ).
وهنأ مدير جامعة الطائف الموظفين المشمولين بالترقية من الموظفين والموظفات، موصياً إياهم ببذل قصارى الجهد في أداء الأمانة المنوطة بهم، والحرص على التعاون مع زملائهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة، خدمة للدين والوطن.
كما ثمن الدكتور زمان في بيان صحافي أصدرته الجامعة اليوم، جهود لجنة الترقيات على عملها طوال الفترة الماضية لإنجاز محضر الترقيات.
ويأتي اعتماد مدير جامعة الطائف لمحضر الترقيات، بعد تعهده مؤخراً خلال اللقاء السنوي لمنسوبي الكادر الإداري والفني بالجامعة بحل مشكلة تأخر الترقيات التي يعانيها الكثير من منسوبي الجامعة بنسبة 95 في المئة في العام الحالي، بالاستفادة من الصلاحية الممنوحة للجهات الحكومية لتحوير الوظائف وإتاحة فترة إضافية للترقيات، وتأكيد التزامه بإنجاز الترقيات وفق آلية واضحة وشفافة، ومعالجة أية أخطاء محدودة قد تحدث.
من جانبه، أوضح وكيل جامعة الطائف المكلف رئيس لجنة الترقيات الدكتور تركي بن سليم الثبيتي، أن محضر الترقيات المعتمد يعد الأكبر في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها من حيث عدد المترقين، مشيراً إلى وجوب مراجعة جميع الموظفين المترقين بالمحضر للإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 رجب 1439هـ لاستكمال إجراءات الترقية.
كما دعا الدكتور الثبيتي كل موظف لديه استفسار عن وضعه أو شكوى التقدم بها عن طريق البوابة المخصصة لذلك على موقع الجامعة (www.tu.edu.sa)، مشيراً إلى أنه سيتم الرد على الاستفسارات من قبل لجنة الترقيات المكلفة بذلك.
يذكر أن الترقيات الصادرة شملت 127 موظفاً و59 موظفة تمت ترقياتهم إلى المراتب من الثالثة إلى العاشرة.

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