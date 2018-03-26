فعاليات تطوعية صحية داخل أحياء الطائف فحص 315 مريض ومريضة وتقديم المشورة الطبية لسكان حي البخارية

المناطق - عادل الزهراني

شاركت إدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة الطائف ممثله بقسم المختبر والمشورة والفحص الطوعي بالفعاليات التطوعية بحي البخارية بالمحافظة والتي نظمتها الشئون الصحية بالطائف الأسبوع المنصرم بمشاركة منسوبي صحة الطائف وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ومجموعة صيدليات النهدي شارك خلالها ٦١ متطوعاً ومتطوعة بالأعمال التطوعية للحملة .

وشملت الفعاليات التي كانت عبارة عن جولة صحية تطوعية لحي البخارية في رباط سراج الدين بخاري الخيري واستمرت لمدة 5.30 ساعات تم خلالها توزيع المتطوعين والمتطوعات لما يزيد عن 114 مطبوعة ومنشورة توعوية وتثقيفية, كما تم إجراء أكثر من 69 فحص طوعى لمرض الايدز كانت النتائج سلبيه ولله الحمد كما تم فحص وعلاج ٣١٥ مريضاً ومريضة وإجراء العديد من التحاليل المخبرية وفحوصات المشورة والكشف على الإبصار والتوعية بأضرار التدخين وأمراض السكر وسرطان الثدي والرضاعة الطبيعية وغيرها من قبل 9 استشاريين طب أسرة ومجتمع

الجدير بالذكر أن هذه الجولة ستكون امتداداً لجولات قادمة في أحياء متفرقة من محافظة الطائف