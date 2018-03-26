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وزير حقوق الإنسان اليمني: 43 ألف قتيل وجريح بسبب انتهاكات ميليشيا الحوثي

وزير حقوق الإنسان اليمني: 43 ألف قتيل وجريح بسبب انتهاكات ميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=557462
المناطق - واس

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال الفترة من يناير 2015م، وحتى فبراير 2018م، بلغت 43 ألف بين قتيل وجريح، في حين بلغ عدد المعتقلين والمخفيين قسراً 18 ألف شخص.
وأكد في الكلمة التي ألقاها في الحفل الذي نظمته السفارة اليمنية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، على أهمية انطلاق عاصفة الحزم تحت قيادة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن انتهاكات الميليشيات تزايدت مع اتساع رقعة سيطرتها خلال العام 2015م.
ولفت الوزير عسكر إلى أن حرية التعبير شهدت انتكاسة كبرى في اليمن، بعد سيطرة المليشيات الانقلابية، حيث تم حجز أو إغلاق أكثر من 80 % من وسائل الإعلام المقروء والمسموعة والمكتوبة، مستعرضاً جريمة تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات والتي بلغت نسبها من 1 إلى 3% من قوات المليشيات.
وأضاف ” هذا الأمر يهدد مستقبل اليمن، ولهذه الأسباب جاءت عاصفة الحزم لحماية حقوق الإنسان وحماية مستقبل اليمن”.

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