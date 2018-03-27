العفو الدولية: صواريخ الحوثيين ضد السعودية “جريمة حرب”

المناطق - وكالات

قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الاثنين، إن الصواريخ البالستية، التي أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه السعودية، قد تشكّل “جريمة حرب”.

ونقلت “فرانس برس” بيانا للمنظمة الدولية قالت فيه إن الهجمات العشوائية محظورة في القانون الدولي “وقد تشكل جريمة حرب”.

وأضافت أن اعتراض الصواريخ عبر القوات الجوية السعودية “لا يعفي الحوثيين من المسؤولية عن هذا العمل المتهور”.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أعلن يوم أمس الأحد عن رصده لسبعة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، وقد جرى اعتراضها جميعها في أجواء المملكة.

واعتبر بيان للمتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران “يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية”.