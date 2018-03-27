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جامعة الإمام تحذر منسوبيها من 5 دعاة .. تعرف عليهم

جامعة الإمام تحذر منسوبيها من 5 دعاة .. تعرف عليهم
http://almnatiq.net/?p=557502
المناطق - الرياض

حذرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، منسوبيها من 5 دعاة إرهابيين، و7 جماعات مصنفة في قوائم الإرهاب، في مستهل حملة أطلقتها أمس (الأحد) ضمن أسبوع الأمن الفكري بالمعهد العلمي بالرياض التابع لها.

وحملت لافتات وضعت في المعهد، هوية الدعاة الإرهابيين، وشملت (يوسف القرضاوي، حاكم المطيري، حجاج العجمي، حامد العلي، عبدالله المحيسني)، إضافة إلى الكيانات الإرهابية وتشمل تنظيمي القاعدة وداعش، وجبهة النصرة، وجماعة الإخوان المسلمين، حزب الله، وجماعة الحوثي، واتحاد علماء المسلمين، بحسب “عكاظ”.

وكان مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا الخيل وجه بنشر لوحات تعريفية في الكليات والوحدات والمعاهد العلمية التابعة للجامعة تتضمن أسماء الجماعات والأفراد الذين تم تصنيفهم من قبل الدولة على قوائم الإرهاب ليعرف الجميع حقيقتها ويحذر من خطرها.

 

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