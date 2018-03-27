“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

أبرز المواد
موقع إيراني: الاستخبارات السعودية نجحت في اختراق فيلق القدس وحصلت على معلومات خطيرة

موقع إيراني: الاستخبارات السعودية نجحت في اختراق فيلق القدس وحصلت على معلومات خطيرة

أبرز المواد
مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده

مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده

أبرز المواد
شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء

شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء

أبرز المواد

من هو المصري الذي قُتل بسبب صاروخ الحوثي ؟

من هو المصري الذي قُتل بسبب صاروخ الحوثي ؟
http://almnatiq.net/?p=557514
المناطق - الرياض

قُتل مقيم مصري وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران 7 صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن سعودية، ومنها العاصمة الرياض، إلا أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت الصواريخ مساء الأحد.

المعلومات الأولية من أعضاء في الجالية المصرية بالسعودية تشير إلى أن الضحية المصري اسمه بالكامل عبدالمطلب أحمد حسين علي، يعمل بمهنة المقاولات بالسعودية، وفقا لـ”العربية”.

الضحية يقيم مع اثنين من زملائه المصريين بغرفة في الطابق الأخير من العقار الذي سقطت عليه أجزاء وشظايا الصاروخ الحوثي.

وقال أحد أعضاء الجالية المصرية، إن القتيل المصري كان يتناول العشاء مع زملائه وقت سقوط الشظايا، فلقي مصرعه على الفور، بينما أصيب زملاؤه، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الضحية من مواليد أكتوبر 1978، وتم إبلاغ السفارة المصرية لتولي إجراءات نقل الجثمان لمصر.

من جانبها، أعربت الخارجية المصرية عن خالص التعازي لأسرة المواطن المصري عبدالمطلب أحمد حسين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين المصريين الآخرين اللذين أصيبا في الحادث.

روابط ذات صلة

تقنية جديدة تعيد البصر لفاقديه في أقل من ساعة

تقنية جديدة تعيد البصر لفاقديه في أقل من ساعة
وظائف إدارية في شركة ميدغلف للتأمين

وظائف إدارية في شركة ميدغلف للتأمين
شاهد.. مجهول يشوه سيارات خليجيين في لندن.. ويعتدي على شاب

شاهد.. مجهول يشوه سيارات خليجيين في لندن.. ويعتدي على شاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*