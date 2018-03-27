من هو المصري الذي قُتل بسبب صاروخ الحوثي ؟

المناطق - الرياض

قُتل مقيم مصري وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران 7 صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن سعودية، ومنها العاصمة الرياض، إلا أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت الصواريخ مساء الأحد.

المعلومات الأولية من أعضاء في الجالية المصرية بالسعودية تشير إلى أن الضحية المصري اسمه بالكامل عبدالمطلب أحمد حسين علي، يعمل بمهنة المقاولات بالسعودية، وفقا لـ”العربية”.

الضحية يقيم مع اثنين من زملائه المصريين بغرفة في الطابق الأخير من العقار الذي سقطت عليه أجزاء وشظايا الصاروخ الحوثي.

وقال أحد أعضاء الجالية المصرية، إن القتيل المصري كان يتناول العشاء مع زملائه وقت سقوط الشظايا، فلقي مصرعه على الفور، بينما أصيب زملاؤه، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الضحية من مواليد أكتوبر 1978، وتم إبلاغ السفارة المصرية لتولي إجراءات نقل الجثمان لمصر.

من جانبها، أعربت الخارجية المصرية عن خالص التعازي لأسرة المواطن المصري عبدالمطلب أحمد حسين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين المصريين الآخرين اللذين أصيبا في الحادث.