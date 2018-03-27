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شاهد.. مجهول يشوه سيارات خليجيين في لندن.. ويعتدي على شاب

شاهد.. مجهول يشوه سيارات خليجيين في لندن.. ويعتدي على شاب
http://almnatiq.net/?p=557518
المناطق - وكالات

أقدم شخص مجهول على تشويه عدد من السيارات الخليجية في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يعتدي على شخص حاول التصدي له.

وخلال فيديو تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الشخص، وهو يترقب السيارات الخليجية الفارهة، ويرش عليها الطلاء ويكتب عبارات، وكان يرتدي قناعاً يغطي وجهه وملامحه.

وكشف مقطع فيديو آخر، لنفس الشخص لحظة اعتدائه على شخص آخر، حاول التصدي له، ثم قام بضربه بأداة ومحاولاً إخراجه من سيارته لاستكمال الاعتداء عليه.

ووثقت الصور الملتقطة حجم الضرر الذي وقع على السيارات الخليجية، والتي تشوهت بعبارات كثيرة مرشوشة عليها وشوهت شكلها.

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