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وظائف إدارية في شركة ميدغلف للتأمين

وظائف إدارية في شركة ميدغلف للتأمين
http://almnatiq.net/?p=557522
المناطق - الرياض

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية بالمنطقة الوسطى والرياض لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة وحديثي التخرج.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– محلل إكتواري – عدد 1 (Actuarial Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس علوم إكتوارية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– مسؤول إدارة مخاطر – عدد 2 (Risk Management Officer)
المتطلبات: شهادة البكالوريوس في الإدارة أو المحاسبة أو المالية مع خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات.

– مدقق داخلي أول – عدد 1 (Senior Internal Auditor)
المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التدقيق الداخلي.

– مدقق داخلي – عدد 4 (Internal Auditor)
المتطلبات: حديث التخريج يحمل شهادة البكالوريوس مع دورات في مجال المحاسبة أو التدقيق الداخلي، أو مع خبرة سنة في مجال المحاسبة العامة أو التدقيق الداخلي.

– مطور برمجيات أول – عدد 3 (Senior Software Developer)
المتطلبات: بكالوريوس في مجال علوم الحاسب أو هندسة الحاسب مع خبرة 4 إلى 5 سنوات في برامج التقدم، OpenEdge أو 4GL.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الوصف الوظيفي وتعبئة الطلب على الرابط.

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