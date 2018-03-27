فائدة جديدة للفياجرا.. تقي الرجال خطر الإصابة بالسرطان

المناطق - وكالات

أظهرت دراسة حديثة أن عقار الفياجرا الذي يستخدمه الكثيرون لزيادة قدراتهم الجنسية، يساعد على مقاومة الإصابة بمرض سرطان القولون لدى الرجال.

وأشارت الدراسة إلى أن التجارب التي أُجريت على الفئران، أظهرت نتائج مفاجئة دفعت العلماء لبحث تطبيقها على الإنسان في أقرب وقت.

وقال أستاذ الكيمياء البيولوجية في جامعة أوغوستا الأمريكية، الدكتور دارين برواننغ، معد الدراسة، إن هذه المفاجأة العلمية جرى اكتشافها أثناء مراقبة مفعول السيلدان فيل، المكون الرئيسي للفياغرا على الفئران.

وأضاف براوننغ “إعطاء حقنة يومية صغيرة من السيلدان فيل للفئران، ساهم في تقليص فرص الإصابة بسرطان القولون، لنسبة وصلت إلى 50 بالمئة”.

وأتم براوننغ أن هذه النتائج ستدفع العلماء لتجربة السيلدان فيل على الإنسان، وسط تفاؤل بإمكانية أن تصبح الفياغرا متعددة الاستخدامات لدى الرجال.