«6» تطبيقات جديدة للوحة المفاتيح

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إلى جانب تطبيق لوحة المفاتيح المثبت مسبقاً على الأجهزة الجوالة تزخر متاجر التطبيقات بالعديد من تطبيقات لوحة المفاتيح الأخرى، التي توفر للمستخدم الكثير من الوظائف المفيدة، مثل الكتابة بحركات المسح بدلاً من النقر والاعتماد على الصور بدلاً من الكلمات أو الكتابة بإصبع واحد.

وتدعم بعض هذه التطبيقات عملية الإدخال بواسطة الأوامر الصوتية أو وظيفة الترجمة، كما تتعلم بعض التطبيقات الأخرى من المستخدم، علاوة على أنه يمكن تزيين بعض تطبيقات لوحة المفاتيح بواسطة صور الخلفية والسمات الملونة.

تطبيق Gboard لأندرويد وآي فون

أهم ميزة لهذا التطبيق إمكانية استدعاء بحث غوغل مباشرة عن طريق نطاق الأزرار، وبالتالي يتخلص المستخدم من عملية التحويل بين التطبيقات، إذا رغب في البحث عن شيء على الإنترنت، بالإضافة لإملاء الرسائل صوتياً، والرموز التعبيرية والصور المتحركة ووظيفة ترجمة غوغل، ووضع الكتابة بيد واحدة.

ومن عيوبه الصغيرة عدم توفر إمكانية تصميم لوحة المفاتيح حسب المتطلبات الفردية أو الرغبات الشخصية.

تطبيق SwiftKey لأندرويد وآي فون

يتعلم التطبيق باستمرار من عمليات الإدخال، التي يقوم بها المستخدم، ويقترح الكلمات والعبارات، التي يتم استعمالها بكثرة، ويوفر هذا التطبيق عدة لغات، ويزخر بالكثير من الرموز التعبيرية والصور المتحركة، ويتيح وضع SwiftKey Flow إمكانية كتابة الكلمات بين الحروف المفردة عن طريق إيماءة مسح.

تطبيق Thumb Keyboard لأجهزة أندرويد

يمتاز بوظيفة الكتابة عن طريق الإبهام أو اليد اليسرى أو اليمنى أو بواسطة اليدين معاً، ويتيح إمكانية تقسيم لوحة المفاتيح على الشاشات الكبيرة، بالإضافة لمقترحات الكلمات التي يتعلمها ذاتياً، مع وظيفة الإدخال الصوتي والتصحيح التلقائي وإمكانية تصميم لوحة المفاتيح بالكامل وتنسيقها حسب المتطلبات الفردية والرغبات الشخصية.

تطبيق Thumbly Keyboard

تتخذ لوحة المفاتيح هنا شكل ربع دائرة حول الإبهام، كما أنها مناسبة للمستخدم، الذي يكتب بيده اليسرى أو اليمنى، ويتضمن هذه التطبيق العديد من الوظائف المفيدة الأخرى، منها عملية التصحيح التلقائي الذكي وكلمات مقترحة يتم تعلمها ذاتيا، ومن ضمن البدائل تطبيق ThumbFan.

تطبيق Minuum لأجهزة أندرويد وأبل

يُستعمل مجاناً خلال أول 30 يوم، ويمتاز بأنه موفر للمساحة بدرجة كبيرة، بحيث يشتمل في الوضع المصغر على صف واحد به ثلاث مجموعات من الحروف، والتي يمكن تحريكها بحرية على الشاشة.

بالإضافة إلى أنه يمكن تنفيذ الإجراءات المتكررة بكثرة، مثل الحذف وإضافة مسافة والضغط على علامة الإدخال أو الإدخال الصوتي، عن طريق بعض الإيماءات البسيطة، وتعمل الوظيفة الذكية للتعرف على الكلمات على اختيار الكلمات الصحيحة، وبالتالي يتجنب المستخدم الأخطاء المطبعية.

تطبيق Fleksy لأجهزة أندرويد وأبل

يعتمد مبدأ الكتابة الثابت لتطبيق Fleksy على إيماءات المسح، ويدعم الرموز التعبيرية والبحث عن الصور المتحركة وبحث الويب وبحث Yelp، ويتوفر الإصدار الأساسي من هذا التطبيق مجانا، ولكن توجد سمات إضافية، مثل وضع الكتابة بيد واحدة، كوظائف مدفوعة عن طريق المشتريات داخل التطبيق.