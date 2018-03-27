موقع إيراني: الاستخبارات السعودية نجحت في اختراق فيلق القدس وحصلت على معلومات خطيرة

موقع إيراني: الاستخبارات السعودية نجحت في اختراق فيلق القدس وحصلت على معلومات خطيرة

أبرز المواد
مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده

مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده

أبرز المواد
شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء

شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء

أبرز المواد
مصادر “المناطق” تنفي ما يتداول عن تحريك لواء تركي الأول إلى عمق الأراضي اليمنية

مصادر “المناطق” تنفي ما يتداول عن تحريك لواء تركي الأول إلى عمق الأراضي اليمنية

أبرز المواد

ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لسوفت بنك

ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لسوفت بنك
http://almnatiq.net/?p=557552
المناطق_الرياض

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيويورك اليوم، المدير التنفيذي لسوفت بنك/ ماسا سان. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد التقى في مدينة نيويورك اليوم، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأميركية التي استثمر فيها صندوق “رؤية سوفت بنك”.

وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق “رؤية سوفت بانك”.

روابط ذات صلة

الهواتف الذكية تتحول لبطاقات صراف خلال هذه المدة!

الهواتف الذكية تتحول لبطاقات صراف خلال هذه المدة!
“التجارة” تحظر نشاط شركة “كيونت” بالمملكة!

“التجارة” تحظر نشاط شركة “كيونت” بالمملكة!
13 غارة لمقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات بصعدة

13 غارة لمقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات بصعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*