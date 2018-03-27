ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لسوفت بنك

المناطق_الرياض

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيويورك اليوم، المدير التنفيذي لسوفت بنك/ ماسا سان. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد التقى في مدينة نيويورك اليوم، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأميركية التي استثمر فيها صندوق “رؤية سوفت بنك”.

وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق “رؤية سوفت بانك”.