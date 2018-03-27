الجيش العراقي يرد على تهديدات أردوغان

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تمركزت قوات كبيرة من الجيش العراقي في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانطلاق عملية عسكرية فيه مشابه لـغصن الزيتون التي انتهت بالسيطرة على عفرين.

كشف عن ذلك مدير ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار، خوديدا جوكي كما أكد في تصريحات أن قوة كبيرة من الجيش العراقي وصلت إلى قضاء سنجار، وهي تتمركز مع وحدات حماية سنجار في المواقع التي كان يوجد فيها حزب العمال الكردستاني والتي تمتد حتى الحدود العراقية السورية.

وأوضح بحسب موقع شبكة (رووداو) الكردية أنه لا يوجد حتى الآن أي تحرك عسكري تركي في سنجار.مؤكدا على أن جميع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني انسحبوا من سنجار.

وأضاف مدير ناحية سنوني إنه مع إعلان حزب العمال الكردستاني انسحابه من سنجار بدأت تحركات المقاتلين للخروج، واليوم استكمل الانسحاب بشكل كامل، والمنطقة خاليةً الآن من مقاتلي الحزب ، ولا يوجد فيها سوى الجيش العراقي ووحدات مقاومة سنجار التي يقدر عدد مقاتليها بألف مقاتل.