“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

“الشورى” يناقش خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عامًا.. ويكشف الأسباب!

أبرز المواد
موقع إيراني: الاستخبارات السعودية نجحت في اختراق فيلق القدس وحصلت على معلومات خطيرة

موقع إيراني: الاستخبارات السعودية نجحت في اختراق فيلق القدس وحصلت على معلومات خطيرة

أبرز المواد
مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده

مذيع قناة الجزيرة لضيفه: هل عاد الصاروخ الذي ضرب الرياض لقواعده

أبرز المواد
شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء

شاهد…منتج مسلسل باب الحارة..يذل نازحي الغوطة ويشترط الهتاف لبشار مقابل الماء

أبرز المواد

” الشورى” يحسم تخفيض ضريبة إنتاج الغاز إلى 20%

” الشورى” يحسم تخفيض ضريبة إنتاج الغاز إلى 20%
http://almnatiq.net/?p=557560
المناطق_الرياض

قالت ” مصادر” مطلعة أن مجلس الشورى وافق على توصية بخفض ضربية إنتاج الغاز إلى 20 % بهدف تشجيع الاستثمار .وفقا لـ ” عكاظ”.
وكان المجلس عقد جلسة استثنائية لمناقشة عدد من الموضوعات على جدول الأعمال من بينها خفض الضريبة على إنتاج الغاز.
يشار إلى أن المجلس دعا إلى جلسة طارئة بهدف مناقشة توصية خفض الغاز وتم التشديد على الأعضاء بعدم التغيب كما تم رفض حضور وسائل الإعلام لوقائع الجلسة لكونها من الجلسات السرية .

روابط ذات صلة

الجيش العراقي يرد على تهديدات أردوغان

الجيش العراقي يرد على تهديدات أردوغان
ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لسوفت بنك

ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لسوفت بنك
«6» تطبيقات جديدة للوحة المفاتيح

«6» تطبيقات جديدة للوحة المفاتيح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*