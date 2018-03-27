” الشورى” يحسم تخفيض ضريبة إنتاج الغاز إلى 20%

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قالت ” مصادر” مطلعة أن مجلس الشورى وافق على توصية بخفض ضربية إنتاج الغاز إلى 20 % بهدف تشجيع الاستثمار .وفقا لـ ” عكاظ”.

وكان المجلس عقد جلسة استثنائية لمناقشة عدد من الموضوعات على جدول الأعمال من بينها خفض الضريبة على إنتاج الغاز.

يشار إلى أن المجلس دعا إلى جلسة طارئة بهدف مناقشة توصية خفض الغاز وتم التشديد على الأعضاء بعدم التغيب كما تم رفض حضور وسائل الإعلام لوقائع الجلسة لكونها من الجلسات السرية .