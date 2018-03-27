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“التجارة” تحظر نشاط شركة “كيونت” بالمملكة!

“التجارة” تحظر نشاط شركة “كيونت” بالمملكة!
http://almnatiq.net/?p=557567
المناطق_جدة

قالت وزارة التجارة والاستثمار عن نشاط شركة «كيونت» أنه نشاطا محظورا في السعودية، وصدر قرار وزير التجارة والاستثمار بحظره واعتباره مضللا، حيث ضبطت الوزارة خلال خمسة أيام شبكتين مخالفتين للتسويق الشبكي، وأحبطت اجتماعين لمجموعة من الأعضاء في مكة المكرمة،

وداهمت الوزارة بمساندة البحث الجنائي اجتماعا  تدريبيا لـ 12 عضوا من شركة «كيونت» بعد كمين محكم لضبطهم في أحد المقاهي، وعليه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية، كما ضبطت الوزارة بمساندة الأمن العام اجتماعا آخر مخالفا في مكة المكرمة، وأحالت وافدة من جنسية عربية تعمل لدى الشركة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقها.

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