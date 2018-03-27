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شاهد: نساء يضربن “شباب” في شوارع الهند

شاهد: نساء يضربن “شباب” في شوارع الهند
http://almnatiq.net/?p=557576
المناطق_وكالات

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مقطع فيديو، أظهر قيام مجموعة من النساء بالاعتداء بالضرب على أفراد عصابة اغتصبوا طالبة جامعية في مدينة بوبال بالهند.
وأفادت الصحيفة، إن رجال الشرطة تعمدوا المشي بالمتهمين في شوارع المدينة، لينالوا نصيبهم من الضرب والإهانة من قبل المارة وقامت النساء بضرب أفراد العصابة بالأحذية والعصي والأيدي .
وأوضحت الشرطة، إن اثنين من المتهمين اختطفا فتاة تبلغ من العمر 20 عاما واقتاداها إلى منزل حيث انضم إليهما آخران لاغتصابها وذلك بعد أن استدرجها أحدهم إلى منزل أحد الأصدقاء بحجة تسوية خلافات بينهما . مضيفة أنم تم ضبط المتهمين وإعداد محضر بالواقعة.

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