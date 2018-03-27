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الهواتف الذكية تتحول لبطاقات صراف خلال هذه المدة!

الهواتف الذكية تتحول لبطاقات صراف خلال هذه المدة!
http://almnatiq.net/?p=557578
المناطق_جدة

كشفت البنوك السعودية عن مشروع لتحويل الهواتف الذكية إلى بطاقة صراف في الربع الثالث من العام الحالي، حيث سيتم رقمنة بطاقة الصراف الآلي “مدى” خلال الفترة المقبلة ليتم استخدامها عبر الهواتف، بحيث يكون أمام العميل خياران عند الشراء وهما استخدام البطاقة أو الهاتف الذكي، مشيرة إلى تطبيق مشروع رفع الحد الأعلى للدفع عبر نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي في شهر سبتمبر المقبل بعد أن كان الدفع محددًا بـ20 ألف ريال كحد أقصى لعملية الشراء.
“مدى”
وذكر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إن “العميل سيتمكن من خلال المشروع الجديد لرقمنة “مدى” من استخدام البطاقة بشكل مباشر عبر الهواتف الذكي”، بحسب “الوطن”.
وعن مشاريع بطاقات “مدى” في 2018 فتتمثل في استخدامها في عملية الشراء عبر الإنترنت ورقمنتها وانتقالها إلى الهواتف الذكية بالإضافة لإلغاء سقف نقاط البيع عبر مدى.

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