جون سينا يواجه تريبل إتش في جدة

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http://almnatiq.net/?p=557581
المناطق_جدة

يلتقي جون سينا وتريبل إتش وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ 2010، في حدث “رويال رامبل”، الذي سيقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية في 27 أبريل (نيسان) المقبل.

وسيشهد عرض رويال رامبل نزال سلالم على لقب “الإنتركونتننتال” بين سيث رولينز وفين بالور وذا ميز وساموا جو، إذ سيتم تعليق لقب اللقب فوق الحلبة، وأول نجم يقوم بتسلق السلم وأخذه سيصبح الفائز.

كما سيشهد العرض أيضاً نزالاً على لقب “راو” للزوجي بين ذا هاردي بويز وشيموس وسيزارو.

ويدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـWWE، فينس مكمان، المشجعين من حول العالم للاحتفال بهذا الحدث الفريد، الذي سيشهد نزال يجمع بين 50 نجماً يشاركون في أعظم رويال رامبل، بالإضافة الى سبع نزالات على ألقاب مختلفة.

وسيقدم عرض “رويال رامبل”، الأول من نوعه، ترفيه عائلي لكل المشجعين في الشرق الأوسط، و يعتبر الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.

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