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سفير المملكة لدى أمريكا: النظام الإيراني مستمر في دعم الإرهاب بالوطن العربي

سفير المملكة لدى أمريكا: النظام الإيراني مستمر في دعم الإرهاب بالوطن العربي
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أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن النظام الإيراني يستمر بخرق جميع القوانين الدولية في اختبار لإرادة المجتمع الدولي. وقال الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” اليوم الثلاثاء “لا زال هذا النظام يدعم الإرهاب في سوريا و العراق و لبنان و اليمن بتوفيره الأموال و الصواريخ للمليشيات التابعة له في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن تاريخ إيران هو تاريخ من القتل و الدمار، قام هذا النظام بتدبير و تنفيذ عمليات إرهابية في بوينس آيرس عام 1994، وتفجيرات الخبر عام 1996، و تفجيرات الرياض عام 2003م، وأضاف “حاول النطام الإيراني اغتيال وزير الخارجية هنا في واشنطن، و قام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري واغتال معارضيه في العواصم الأوروبية و قام بتوفير المال و السلاح للتنظيمات الإرهابية.

كما أشار إلى أن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ باليستي على المملكة و التي تصدى لها الأبطال في قوات الدفاع الجوي، بالأمس أطلقت سبعة صواريخ عشوائية على أربع مدن فيما يستمرون بقتل الشعب اليمني و رفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار في التصعيد.

وأكد سفير المملكة لدى أمريكا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية. إن الأصدقاء و الأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي بالنسبة لأحداث البارحة وسيكون لرد الفعل تأثيره على تصرفات الدول في المنطقة على المدى الطويل.

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