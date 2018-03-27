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برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم افتتاح آرت دبي بمشاركة سعودية مميزة

برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم افتتاح آرت دبي بمشاركة سعودية مميزة
http://almnatiq.net/?p=557587
المناطق_جدة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي افتتحت فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض آرت دبي بمشاركات متميزة من معارض عالمية وافتتاح قسم جديد بالإضافة إلى بمجموعة متنوعة من ورش العمل والحوارات والفعاليات.
وشهد آرت دبي 2018 مشاركة 105 عارض من 48 بلداً مقسمة بين قاعات كونتمبراري للفن المعاصر ومودرن للفن الحديث وقاعة رزيدنتس الجديدة ليعزز آرت دبي موقعه الريادي بين المعارض العالمية من ناحية الرقعة الجغرافية الممثلة في المعرض والمنصة الفنية الأكبر للفنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أسيا.

وتضمن برنامج نسخة هذا العام من آرت دبي إماطة اللثام عن العمل الفائز بالنسخة العاشرة من جائزة أبراج للفنون والتي فاز بها الفنان لورنس أبو حمدان بالإضافة إلى استضافة مجوعة جي. سي. سي. الفنية الخليجية والتي حولت فعالية الغرفة إلى استوديو تلفزيوني من خلال برنامج “صباح الخير جي. سي. سي.”

كما قدم آرت دبي وبموجب الشراكة الجديدة مع معهد مسك للفنون معرضاً لأعمال فنية متحفية بعنوان “خوض غمار حياة ضروس” والذي يعرض أعمالاً نادرة لرواد الفن الحديث من المنطقة بالإضافة إلى عرضٍ لفيلم “إطلالة نحو السعودية” الوثائقي والذي يعتمد تقنية الواقع الافتراضي ويحكي قصة مجتمع يزخر بكثير من التنوع والتعدد، ويعيد رسم صوره بمنظور جيل جديد من الفنانين المعاصرين.

وعقد على هامش المعرض منتدى الفن العالمي تحت عنوان “أنا لست روبوتاً” وتركز جلسات المنتدى على مواضيع الأتمتة والذكاء الاصطناعي مع كل ما يصاحبها من فرص ومخاوف بالإضافة إلى النسخة الثانية من ندوة آرت دبي مودرن للفن الحديث وهي سلسلة من الحوارات والعروض تركز على حياة وأعمال وتأثير عمالقة الفن الحديث في القرن العشرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وعاد برنامجا لشيخة منال للرسامين الصغار بنسخته السادسة مع الفنانة اليابانية الاسترالية هيرومي تانغو والتي قدمت عملاً فنياً تفاعلياً طوال الأسبوع تحت عنوان “عطاء الطبيعة”

وعبرت ميرنا عياد، المدير العام لآرت دبي، عن سعادتها بالمكانة العالمية التي وصل اليها المعرض حيث قالت: “مرة أخرى، يعود آرت دبي ليعزز موقعه الريادي كمنصة فنية اقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تنطلق منها الفعاليات وتنبثق المبادرات وتزدهر الخبرات وتنعقد الشراكات وتستكشف الثقافات ليكون الملتقى الذي ينطلق منه فنانو المنطقة إلى رحاب العالمية.”

من جهته، أضاف بابلو ديل فال، المدير الفني للمعرض قائلاً:
“نحرص أن ترتقى كل نسخة عن سابقاتها بفعاليات جديدة ونطاقات فنية موسعة والتي تكللت هذا العام بالتنوع الثقافي الذي يقدمه لنا 48 بلداً. كما أسعدتنا تجربتنا الجديدة مع برنامج رزيدنتس للإقامة الفنية وهي تجربة تتماشى مع توجهاتنا الثقافية في تبادل الخبرات بين المجتمعات الفنية المتنوعة واستقطاب الطاقات الشابة المتميزة إلى الساحة المحلية.”

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