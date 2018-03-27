أكثر من ٩ إنجازات تدعم تأسيس مشروع أوقاف جامعة الملك خالد

المناطق_عسير

سجل مشروع أوقاف جامعة الملك خالد منذ بداية العمل على تأسيسه أكثر من ٩ إنجازات دعمت المشروع الذي ينتظر أن يحقق قفزه نوعية في مسيرة الجامعة بما يواكب برنامج التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠م، وسط آمال بتفاعل الجهات المانحة والمستثمرين والأوقاف والقطاع غير الربحي بالاستثمار في الصندوق الاستثماري للأوقاف إحياء لسنة الأوقاف وتطبيقها في خدمة العلم والمجتمع.

وأوضح أمين عام أوقاف الجامعة الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط أن تلك المنجزات جاءت بشكل تدريجي مدروس وعبر فريق عمل متكامل من داخل وخارج الجامعة، بما يضمن سير الخطوات التأسيسية بشكل سليم، بداية بتشكيل لجنة عليا برئاسة معالي مدير الجامعة لتأسيس أوقاف الجامعة، ثم دعوة واستضافة المهتمين بالأوقاف من أصحاب المعالي والفضيلة ورجال الأعمال بالمملكة في ورشة عمل، مرورا بالحصول على تبرعين، الأول أرض من فاعل خير والثاني عيادات طبية خاصة من شركة تشافي، وكذلك إنشاء أمانة عامة للأوقاف والاستعانة بالوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز لتقديم دراسة لتأسيس الأوقاف لمدة عام وتشكيل لجنة الحفل، والانتهاء بإصدار الصك الوقفي.

كما أكد آل مشيط أن المشروع كان قد أنهى الخطة الاستراتيجية وصياغة الأنظمة وتحديد عدد المشروعات، إلى جانب تشكيل مجلس النظارة واللجنة الاستثمارية.

يذكر أن مشروع أوقاف جامعة الملك خالد يطمح أن يصبح ضمن أفضل ١٠ مؤسسات وقفية على مستوى المملكة بحلول ٢٠٣٠م، حاملا على عاتقه تطوير أوقاف تعليمية داعمة للبحث العلمي واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة بتعزيز التنافسية والشراكة والمسؤولية الاجتماعية.

وسيطلق المشروع في حفل تقرر أن يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف الجامعة يوم الأربعاء ٢ شعبان الموافق ١٨ أبريل.

ويتضمن المشروع ٨ مجالات للاستثمار، هي: الاقتصاد المعرفي، الابتكار، ريادة الأعمال، الصحة، التعليم، السياحة، الترفيه، الزراعة، مؤكدا نقاط القوة التي تتركز في الموقع الجغرافي (السياحي، التنوع البيئي)، البحث العلمي (بيوت الخبرة، الدراسات والاستشارية)، أملاك الجامعة (مساحات واسعة مميزة، مواقع مميزة)، التقنية (أمن المعلومات، خبرات التقنية، مركز بيانات متقدم)، التعليم (كليات تخصصية)، الصحة (مدينة طبية، عيادات تخصصية)، الطاقة البشرية (خبرات إدارية، شباب مميز، كفاءات أكاديمية).