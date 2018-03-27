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إدارة التمكين في ضمان الرياض تدعو المستفيدات لحضور الملتقى الوظيفي الأول

إدارة التمكين في ضمان الرياض تدعو المستفيدات لحضور الملتقى الوظيفي الأول
http://almnatiq.net/?p=557608
المناطق_الرياض

ترعى الإدارة العامة للتمكين الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي الرئيسي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوم الأربعاء القادم الموافق 11 / 7 / 1439 هـ الملتقى الوظيفي الأول لمستفيدات الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوطين “12” نشاطاً تجارياً.

وبهذه المناسبة ذكر مساعد مدير عام فرع الوزارة للضمان الاجتماعي صالح الدخيل أن الملتقى يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للنساء الضمانيات، ونقلهممن الرعوية إلى التنموية تحقيقاً لرؤية 2030، حيث سيكون الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدات من الضمان ورواد الأعمال ومسؤولي الجهات التجارية، وسيتمإجراء المقابلات الشخصية لهن خلاله تمهيداً لتوظيفهن في الوظائف المتاحة بحسب رغباتهن وما لديهن من قدرات ومهارات، كما سيتم تعريفهن في الملتقى بأهم ماتوفرهالوزارة لهن من دعم في هذا المجال وكيفية التقديم والإستفادة من هذه الداعم داعياً جميع النساء الضمانيات لحضور الملتقى واستغلال هذه الفرصة لتحسين أوضاعهنالمعيشية والإستقلال بأنفسهن مادياً علماً ان الملتقى يبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً .

موقع الملتقى على الرابط التالي:https://goo.gl/maps/jYaHeAzQsFH2

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