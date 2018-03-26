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مدير جامعة نجران : يوم المهنة طريق لتحقيق رؤية 2030

مدير جامعة نجران : يوم المهنة طريق لتحقيق رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=557611
المناطق_نجران

أكد معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن يوم المهنة والذي تنظمه الجامعة للفترة من ١٧-١٩ من شهر رجب الحالي في رحاب المدينة الجامعية، ويحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران يؤكد حرص الجامعة على تفعيل توجهها نحو التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف خريجي الجامعة وخريجاتها ومساهمة الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن.
وقال الدكتور السبيعي: “سعت الجامعة على تنظيم هذه الفعالية المواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتعزيز أحقية شباب الوطن في خدمته نظير ما يتمتعون به من مهارات وشهادات علمية عالية ،وذلك من خلال شغل العديد من الوظائف في الجهات الحكومية والخاصة، مبينا بأنهم أثبتوا وجودهم وتميزهم في الكثير من المؤسسات العامة والخاصة وحققوا نجاحات كبيرة جعلتهم مطلب لكثير من الجهات الداخلية والخارجية”.
وأضاف الدكتور السبيعي، يهدف يوم المهنة إلى إبراز ماتضمنته رؤية المملكة من اهتمام بالشباب وفتح آفاق وفرص عمل واعدة، إضافة إلى توثيق العلاقة بين الجهات الحكومية والخاصة، والتعريف بالأقسام والبرامج الأكاديمية وما تقدمه الجامعة من أنشطة، إلى جانب عقد شراكات تدريبية للطلاب ودعم وتبني الابتكارات والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية، كذلك إطلاعهم على نماذج رائدة في ريادة الأعمال والتجارب الناجحة، ودعم الشراكات المجتمعية للجامعة مع جهات التوظيف.

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