شاهد الجماهير العراقية لا ترحبوا بالمنتخب القطري لأنهم لا يتحدثون العربية

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في موقف طريف رحبت الجماهير الرياضية العراقية، بلاعبي منتخب قطر، إلا أنهم لم يردوا التحية، فقال أحد المشجعين العراقيين ولا واحد رفع ايده، يقصد لاعبي المنتخب القطري، فرد عليه مشجع آخر كلهم اجانب لبالك يفتهمون علينا.

وحول هذا الموقف غرد المتحدث باسم المعارضة القطرية “خالد الهيل”، شتان بين ابن قطر البار “محمد بن فطيس” الي جاب البيرق لقطر وبين منتخب الامم المجنسه الي فاضحينا رايح جاي !!!.

ويشارك منتخب قطر في بطولة الصداقة الدولية التي تستضيفها العراق، بمناسبة رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية في “3” مدن، من قبل الفيفا، والتي من المقرر أن تختتم اليوم.