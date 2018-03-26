ثانوية هند بنت عتبة للبنات ببلجرشي تنشئ مقهى كوفي شوب بمركز مصادر التعلم

خصصت ثانوية هند بنت عتبة للبنات ببلجرشي ، ركنا للكوفي شوب في مركز مصادر التعلم بالمدرسة لجذب الطالبات

حيث جرى تهيئة الموقع وتنسيقه بشكل جميل لجذب الطالبات وتحقيق جو ممتع للقراءة الحرة التي تغذي عقل الطالبات بناء على اختياراتهن الشخصية للكتاب واستغلال مركز المصادر في أوقات فراغ الطالبات كحصص الانتظار، وصمم المقهى بطريقة عصرية، وأوضحت امينة مصادر التعلم ايمان غرم الله بأنها تسعى إلى أن تنتهج المصادر نهجا تقنيا في معظم خدماتها بما يحقق رضا المستفيدات، وتنبع رؤيتها من رعاية قدرات الطالبات والاهتمام بالمواهب والجوانب الشخصية والروحية.

من جهتها أشادت مشرفة مصادر التعلم بالقطاع صالحة هجاد بهذه الخطوة الرائعة من قبل المعلمة و كذلك الطالبات (صديقات المركز) و قدمت لهن الشكر و التقدير على جهدهن في تحسين البيئة التعليمية و تجويد المصادر لخلق بيئة جاذبة و محفزة لارتياد المصادر