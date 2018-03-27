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الماء والكهرباء تطرح انشاء محطة لتحلية المياه بنظام البناء والتملك والتشغيل في الشقيق

الماء والكهرباء تطرح انشاء محطة لتحلية المياه بنظام البناء والتملك والتشغيل في الشقيق
http://almnatiq.net/?p=557622
المناطق_الرياض

أعلنت شركة الماء والكهرباء اليوم طرح محطة الشقيق-٣ المستقلة لتحلية المياه بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) للشركات التي تم تأهيلها مسبقاً لبناء المحطة.
ورفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله -على دعمهم لهذا المشروع خاصة ومشروعات المياه عامة، التي تسعى لزيادة نسبة المستفيدين من المياه المحلاة في أنحاء المملكة، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد ولاة أمرها ورخاءها وعزها.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء المهندس خالد القريشي إن محطة الشقيق-٣ التي ستبنى في محافظة الشقيق جنوب المملكة ستوفر حال اكتمالها ٤٥٠ ألف م٣ من المياه المحلاة يومياً تضاف إلى أرقام الإنتاج الحالية وتخدم منطقتي عسير وجازان.
وقال القريشي إن المحطة الجاري طرحها وتبعد عن مدينة جازان قرابة 137 كلم على ساحل البحر الأحمر، سيبدأ العمل في بنائها مطلع عام ٢٠١٩ في حين يتوقع أن تبدأ في ضخ المياه المحلاة في الربع الأول من عام ٢٠٢١.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة التي تمتلكها الدولة بنسبة ١٠٠٪ إن شركة القطاع الخاصة التي ستفوز بالمزايدة ستحظى بفرصة تملك وتشغيل بالكامل مدة ٢٥ عاماً، مشيراُ إلى أن على الشركة الفائزة استهلاك أقل من 3.5 كيلو وات في الساعة لكل متر مكعب لكل سنة من فترة الامتياز التي تبلغ مدتها ٢٥ عاماً.

وكشف القريشي عن إقبال كبير على المنافسة على بناء هذه المحطة، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين بلغ ٦٤ شركة عالمية مختصة في هذا المجال، موضحاً أن عدد المؤهلين لدخول المنافسة بلغ ١٠ شركات.
وبحسب شركة الماء والكهرباء فإن على الفائز تعزيز المحتوى المحلي كجزء من رؤية المملكة ٢٠٣٠ عن طريق الحصول على ٤٠٪ من إجمالي تكاليف البناء من الشركات السعودية، وتوظيف ٥٠٪ من إجمالي الموظفين في المحطة خلال الخمس سنوات الأولى وتزداد إلى ٧٠٪ بعد ذلك.

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