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شاهد.. سامي الماجد يفضح كذب وتدليس “الجزيرة”.. ويؤكد عدم سجنه

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المناطق - الرياض

قناة الجزيرة القطرية، لا تزال تواصل حملاتها المخادعة ضد دول الرباع العربي المكافحة للإرهاب، عبر اتهام المملكة باعتقال الدكتور سامي الماجد استشاري طب الأطفال بسجن الحائر، زاعمة أنها بذلك ستخلق معتقدا بأن المملكة تقيد الحريات وتحارب التعبير عن الآراء.

إلا أن الدكتور الماجد فضح أكاذيبهم، وظهر خلال مقطع عبر حسابه، يؤكد خلاله كذب وتدليس قناة الجزيرة، معلقًا عليه “نشرت قناة الجزيرة الليلة اسمي وصورة لي على أني معتقل في سجن الحائر وهذا الخبر كذب وتدليس، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وهذه المرة لم تكن الأولى التي تذيع قناة الإرهاب القطرية، مثل هذه الشائعات، إذ سبق أن بثت أخبار مماثلة في الدولة الأربع، قبل أن تجرج الجهات أو الأشخاص المعنيون ويفندوا هذه الأكاذيب.

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