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النفط يرتفع بفعل تعافي الأسواق العالمية

النفط يرتفع بفعل تعافي الأسواق العالمية
http://almnatiq.net/?p=557632
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم المخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطل إمدادات.

وتلقت الأسواق العالمية، بما في ذلك العقود الآجلة للنفط، دعما من الآمال بأن محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة والصين ستمنع حرب تجارية تلوح في الأفق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.69 دولار للبرميل مقارنة مع الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 70.20 دولار للبرميل.

وقال جيمس ميك العضو المنتدب ومدير محفظة الطاقة لدى تورتيس لإدارة الأصول “تنامي التوترات الجيوسياسية يدفع أسعار النفط للارتفاع. الخطر الأكبر هو أن الولايات المتحدة قد تعيد فرض عقوبات على إيران”.

وأضاف “كما يتلقى النفط دعما من أعضاء أوبك” مشيرا إلى تصريحات سعودية وروسية عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

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