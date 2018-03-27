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خالد بن سلمان: تاريخ إيران هو تاريخ من القتل والدمار

خالد بن سلمان: تاريخ إيران هو تاريخ من القتل والدمار
http://almnatiq.net/?p=557635
المناطق - الرياض

قال الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن النظام الإيراني يستمر بخرق جميع القوانين الدولية في اختبار لإرادة المجتمع الدولي. ولا زال هذا النظام يدعم الإرهاب في سوريا و العراق و لبنان و اليمن بتوفيره الأموال و الصواريخ للمليشيات التابعة له في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في تويتر أن تاريخ ايران هو تاريخ من القتل و الدمار، وقام هذا النظام بتدبير و تنفيذ عمليات ارهابية في بوينس ايرس عام ١٩٩٤، تفجيرات الخبر عام ١٩٩٦، و تفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣.

وأكد الأمير خالد أن النظام الايراني حاول اغتيال وزير الخارجية هنا في واشنطن، و قام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و اغتال معارضيه في العواصم الأوروبية و قام بتوفير المال و السلاح للتنظيمات الإرهابية.

كما قامت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بإطلاق أكثر من ١٠٠ صاروخ باليستي على المملكة و التي تصدى لها الأبطال في قوات الدفاع الجوي، وأطلقت سبعة صواريخ عشوائية على اربع مدن فيما يستمرون بقتل الشعب اليمني ورفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار في التصعيد.

وذكر أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية، وأن الأصدقاء و الأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي بالنسبة لأحداث البارحة وسيكون لرد الفعل تأثيره على تصرفات الدول في المنطقة على المدى الطويل.

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