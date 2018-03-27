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مشروع الطالب المدرب يتناول الجودة في برامج النشاط

مشروع الطالب المدرب يتناول الجودة في برامج النشاط
http://almnatiq.net/?p=557652
عادل الزهراني - الطائف

تتواصل في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ولليوم الثالث فعاليات مشروع الطالب المدرَب بمشاركة 46 إدارة تعليمية ، بتنفيذ ثلاثة برامج تدريبية للمشرفين التربويين والطلاب . وكان قد نفّذ مدير عام البرامج العامة والتدريب في وزارة التعليم عبداللطيف الشايع البرنامج التدريبي الأول ” الجودة في برامج النشاط ” ، حيث تم تسليط الضوء مع المشرفين التربويين على المحاور المتعلّقة بجودة برامج النشاط في الميدان التربوي ، ومناقشة العوائق التي تواجه المدربين في المدارس في حصة النشاط ، ووضع الحلول المناسبة التي تساهم في رفع كفاءة المدربين ، حتى يتم الحصول نتائج جيدة تثري حصة النشاط في الجانب التدريبي . وفي البرنامج التدريبي الثاني ، قام المشرف التربوي عالي السفياني بتدريب المشرفين المرافقين للطلاب في برنامج الطالب المدرب على الحل الابتكاري للمشكلات ( نظرية تريز ) ، والتي تساهم بشكل كبير في تثقيف المتدربين حول محاور الحقيبة التدريبية وكيفية الاستفادة منها في مجال ريادة الأعمال ، حيث تحتوي هذه النظرية على 40 مبدأ ، كل واحد منها يقدم العديد من الحلول الابتكارية للمشكلات ، وهي أيضل محفّزة بشكل كبير على مهارات التفكير الابتكاري ، الذي يساهم إلى حد كبير في توليد العديد من الأفكار القابلة لأن تكون براءات اختراع ، وبالتالي مشاريع ريادية في المستقبل ، وتعتمد العديد من الجامعات في العالم هذه النظرية في مناهجها وتطوير أدائها ، بالإضافة إلى أن العديد من الشركات العالمية الكبرى تعتمد عليها في تطوير منتجاتها .
وبدوره ، نفّذ علي الحليفي رئيس قسم البرامج العامة التدريب في إدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف برنامج ” الطالب المدرب تثقيف الأقران ” بمشاركة 70 طالب يمثلون 46 إدارة تعليمية ، حيث يهدف البرنامج إلى أن يكون المشارك مدرّبا يمتلك أسس ومهارات وقوانين واستراتيجيات التدريب المتميز ، التي تمكنه من التعامل مع المتدربين بكفاءة وفاعلية . ، كما أن هذا البرنامج يهدف من الجانب الإجرائي إلى أن يكون الطالب المشارك قادرا على صياغة مفهوم التدريب ، وأهدافه ، ومميزاته ، ومبادئه ، وعوامل نجاحه ، وقوانينه ، وتوظيف الأساليب التدريبية المتطورة ، وتطبيق مهارات الاتصال الفعال ، التعامل بمهارة مع الأنماط المختلفة للمتدربين ، وتصميم البرنامج المثالي ، وتقييم وتطوير البرنامج التدريبي .

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