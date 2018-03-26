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شرطة أملج تنفذ حملة أمنية لتعقب مخالفي الإقامة والعمل

شرطة أملج تنفذ حملة أمنية لتعقب مخالفي الإقامة والعمل
http://almnatiq.net/?p=557653
أملج - فايز السميري:

اطلقت شرطة املج اليوم حملة امنية شاملة بمشاركة المرور والبلدية ومكتب العمل بمتابعة من مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي ، لتعقب مخالفي الاقامة والعمل والتاكد من تطبيق تعليمات المرور ونظامية قائدي المركبات وانظمة وتعليمات العمل في المنشأت وصلاحية رخص البلدية ومهن السعودة.
فيما باشرت الفرق الميدانيه مواقعها بإشراف ميدانى من قبل مدير شرطة املج العقيد هشام علي غبان ، بمرافقة مناديب مكتب العمل والبلدية بالاضافه الى نقاط تفتيش داخل وخارج المحافظة ، وتزامن مع هذه الانطلاقة حملة مصاحبة في مركز الشبحة والسهلة.

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