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التأمينات: 200 ألف مشترك غادروا القطاع الخاص بنهاية 2017

التأمينات: 200 ألف مشترك غادروا القطاع الخاص بنهاية 2017
http://almnatiq.net/?p=557669
المناطق - الرياض

انخفض مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية 200 ألف مشترك، خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017، ما يعني تقلص العاملين في القطاع الخاص بمختلف أنواعه كالمؤسسات الفردية والمساهمة والجمعيات وشركات التضامن والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل المهني بالسعودية.

وحسب تقرير التأمينات الاجتماعية، انخفض عدد المشتركين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الرابع من 2017 إلى نحو 9.69 مليون مشترك، بعد أن كان 9.87 مليون مشترك خلال الربع الثالث من العام ذاته. ويمثل المشتركون من المؤسسات ذات الطابع الفردي نحو 5.1 مليون مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية.

وبلغ عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية من خلال المؤسسات المساهمة نحو 829 ألف مشترك، وبلغ عدد المسجلين من خلال المؤسسات المحدودة 3.3 مليون مشترك بالتأمينات الاجتماعية، فيما بلغ عدد المشتركين من خلال شركات ومؤسسات التضامن 229 ألف مشترك، بينما بلغ عدد المسجلين في التأمينات من خلال شركات ومؤسسات التوصية 111 ألف مشترك.

وبلغ عدد المشتركين من خلال الجمعيات نحو 35 ألف مشترك، فيما بلغ عدد المسجلين من خلال المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 3357 مشتركا، وبلغ عدد المسجلين عن طريق الأعمال المهنية في التأمينات الاجتماعية نحو 4 آلاف مشترك.

 

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