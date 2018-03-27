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أمانة منطقة الرياض تعمل على الانتهاء من ديوانية الرعيل الأول .. الثانية بحي لبن

أمانة منطقة الرياض تعمل على الانتهاء من ديوانية الرعيل الأول .. الثانية بحي لبن
http://almnatiq.net/?p=557692
الرياض - وليد الحمود

تعمل أمانة منطقة الرياض ضمن خدمة إنشاء “ديوانيات الرعيل الأول” على استكمال ديوانية حي لبن – غربي الرياض – فيما شرعت في ديوانية حي الروضة – شرقي الرياض –
وذكر المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل المدير العام للإدارة العامة للحدائق والخدمات الاجتماعية بأمانة منطقة الرياض أن برنامج ديوانيات الرعيل الأول يعد أحد مشاريع أنسنة العاصمة الرياض وتعزيز وتفعيل البعد الاجتماعي فيها، ويمثل برنامج “وفاء وعرفان لكبار السن من الأجداد والآباء”.

وأكد المهندس الهويمل على الاهتمام الذي توليه أمانة منطقة الرياض لتعزيز البعد الانساني للمدينة، والدعم الذي يجده هذا التوجه من معالي أمين منطقة الرياض وأن تكون مدينة الرياض صديقة للجميع من كبار وصغار رجال ونساء، من خلال توفير برامج وفعاليات ومشاريع تعزز من علاقة السكان ببعضهم البعض وتهتم بالجوانب الترويحية والترفيهية مما ينعكس بالايجاب على سكانها في الجوانب الاجتماعية والصحية وغيرها.
وأشار المدير العام للإدارة العامة للحدائق والخدمات الاجتماعية في أمانة منطقة الرياض إلى أن فكرة إنشاء ديوانيات داخل الأحياء ان يتم تنفيذها بشكل مبسط وان تكون مجهزة ومهيأة بمعظم الاحتياجات من جلسات وشاشات وصحف وكتب وأجهزة رياضية وممر مشاة، ويعمل فيها مشرف لمتابعة الديوانية وآخر لتوفير الشاي والقهوة، مع وجود دورات مياه خصص منها لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا النظر إلى أنه برنامج إنشاء “ديوانيات الرعيل الأول” يعمل وفق خطة عمل  لتعميمه تباعاً على كافة أنحاء العاصمة الرياض.
وأضاف المهندس الهويمل قائلا:  أن أهداف مشروع “ديوانيات الرعيل الأول” يأتي في المقام الأول تعزيز الجوانب الاجتماعية بين أفراد الحي الواحد وتوفير مكان مهيأ ومعد بكافة الخدمات تكريماً و تقديراً لهم،  لذا كان بادرت الأمانة لتكون ضمن من يساهم في تكريم المتقاعدين وكبار السن .

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