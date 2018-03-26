شراكة بين سياحة وتعليم الجوف لتعريف الطلاب بالآثار والمحافظة عليها

المناطق - الجوف

عقد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شراكة مع إدارة التعليم بمنطقة الجوف لتنفيذ برامج توعوية لطلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة للتعريف بالآثار وأهمية المحافظة عليها .

وقال مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري ، أن هذه البرامج تأتي ضمن مبادرات فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتوعية وتعريف النشئ بمقدراته الحضارية ، وستتضمن سلسلة الزيارات للمواقع الأثرية بالمنطقة في سكاكا و دومة الجندل والقريات , ويتخللها التعريف بهذه الآثار وعقد محاضرات للطلاب في المواقع نفسها تشير لأهمية هذه المواقع والموروث الذي ينعكس على الوطن , ولفت للدور المهم الذي تمثله إدارة التعليم كشريك للهيئة للقيام بهذه البرامج وتوعية طلابها , وقدم الشمري شكره لمدير التعليم الأستاذ فواز السالم على تعاونهم واهتمامهم بهذه البرامج , كما شكر الزملاء العاملين في مكاتب الآثار بالمنطقة على مايقومون به من جهد لإقامة هذه البرامج .

يذكر أنه تم جدولة زيارات المدارس للمواقع و تشمل المبادرة في المرحلة الأولى على عدد ٢٧ مدرسة بواقع ٢١٦ طالب , و بدأ تطبيق هذه البرامج خلال الأسبوع الحالي حيث زار مجموعة من الطلاب مكتب الآثار بسكاكا استقبلهم مدير المكتب الأستاذ سلطان الدهام وتم تعريفهم على المنطقة الأثرية بمدينة سكاكا وزيارة كل من قلعة زعبل وبئر سيسرا وحي الضلع الأثري , كما زارت مجموعة أخرى المنطقة التاريخية بدومة الجندل واسقبلهم مدير المكتب الأستاذ أحمد القعيد وتم تعريفهم بالآثار بالمنطقة الأثرية بدومة الجندل وزيارة كل من قلعة مارد ومسجد عمر وحي الدرع وسوق دومة الجندل , وزارت مجموعة من الطلاب قصر كاف بالقريات استقبلهم مدير المكتب الأستاذ طلال الرويلي وتم تعريفهم بالموقع.