مقرٌّ جديدٌ لاختبارات قياس على الحاسب الآلي في الخرج

المناطق - الخرج

افتتح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، مقرًّا جديدًا للاختبارات على الحاسب الآلي للطلاب والطالبات، وذلك في محافظة الخرج.

وكشف المركز، أن أول اختبار تم تطبيقه فعليًّا في المقر الجديد للمستفيدين من اختبارات المركز كان خلال الأسبوع الجاري، حيث تتميز الاختبارات التي تقدم عبر الحاسب الآلي، في تلبية رغبات المختبرين؛ من حيث جعل الاختبار متاحًا طوال العام، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار، من خلال توفير المعايير نفسها في جميع المقرات من حيث التجهيزات والمواصفات والإجراءات، وتوفير مقرات الاختبارات، بتوزيع جغرافي مناسب على جميع مناطق المملكة، وتقديم أسئلة مرئية ومسموعة بجودة عالية، وتطوير إجراءات التحقق من الهوية سريعًا وأكثر ضمانًا، وأخذ البصمة الكفية وصورة المختبر والتوقيع إلكترونيًّا.

وأوضح المركز أن افتتاح مقر الاختبارات المحوسبة في محافظة الخرج يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي ينفذها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ومنها افتتاح مقرات دائمة تقدم الاختبارات من خلالها على الحاسب الآلي، حيث سيتيح هذا المقر للمتقدمين وللمتقدمات إجراء عدد من الاختبارات التي يقدّمها المركز