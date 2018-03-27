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آل عايض: تشغيل محطات الصرف الصحي بتنومة والنماص خلال يوليو وأغسطس القادمين وبلقرن مطلع 2019

آل عايض: تشغيل محطات الصرف الصحي بتنومة والنماص خلال يوليو وأغسطس القادمين وبلقرن مطلع 2019
http://almnatiq.net/?p=557713
المناطق - أبها

 تفقد الرئيس التشغيلي لقطاع التوزيع الجنوبي بقطاع توزيع المياه المهندس يزيد آل عايض، يوم الأحد الماضي ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظات تنومة والنماص وبلقرن.

وقال آل عايض: إن الجولة التفقدية للوقوف عن كثب على آلية التشغيل لمحطات الصرف الصحي بتنومة، والنماص، وبلقرن، والتي تقوم على معالجة مياه الصرف الصحي بتقنية المعالجة الثلاثية، بإجمالي طاقة استيعابية للمحطات الثلاث بلغت أكثر من 31 ألف متر مكعب في اليوم، وأضاف بأن محطة الصرف الصحي بمحافظة تنومة تعالج نحو 7200 متر مكعب يومياً، فيما أن الطاقة الاستيعابية لمحطة الصرف الصحي بالنماص تبلغ 17000م3 متر مكعب يومياً، وطاقة محطة محافظة بلقرن 7200 متر مكعب يومياً.

وأكد آل عايض أن القطاع يقف حالياً على الاستعدادات الجارية لتشغيل شبكات الصرف الصحي المنفذة في المحافظات الثلاث، وذلك تمهيداً للبدء في أعمال ربط الشبكات، وتنفيذ التوصيلات المنزلية بهدف رفع كفاءة إنتاج هذه المحطات، وتحقيق الفائدة المرجوة من أعمال الشبكات، واستثمار المياه المعالجة بشكل أمثل، مبيناً أن مشاريع تنفيذ التوصيلات المنزلية للصرف الصحي الجاري العمل على استكمالها ستبلغ 9 آلاف توصيلة منزلية بواقع 3 آلاف توصيلة منزلية لكل محافظة.

ولفت آل عايض إلى أنه تم استعراض مخطط العمل المرحلي المقترح للمرحلة المقبلة لتشغيل محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي بتلك المحافظات، وذلك بدءاً من محافظة تنومة في شهر يوليو القادم، ومن ثم محافظة النماص في شهر أغسطس، فمحافظة بلقرن في مطلع عام ٢٠١٩، مبيناً أنه سيتم الاستفادة من المياه المعالجة للمحطات الثلاث في تطوير المتنزهات الطبيعية، والمشاتل التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كذلك المشاتل والحدائق التابعة لقطاع البلديات.

أشاد المهندس آل عايض بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة عسير، ومدى حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الخدمة المناسبة للمستفيدين، واستثمار جميع الفرص المتاحة لتحسين كافة الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي.

 

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