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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7942.54 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7942.54 نقطة
http://almnatiq.net/?p=557716
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 85.08 نقطة ليقفل عند مستوى 7942.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 181 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصادرات, والصناعات الكهربائية, وساكو, وأسمنت الجنوب, وساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الجماعي, ودراية ريت, وأنعام القابضة, ودور, وإكسترا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.95% و 3.18% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والصحراء, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والراجحي, وسابك, والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 9.54 نقطة ليقفل عند مستوى 2976.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 161 صفقة.

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