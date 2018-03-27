أمير تبوك يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات جديدة بتيماء بقيمة 600 مليون ريال

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمحافظة تيماء مشروعات تنموية جديدة ، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني والشركة السعودية للكهرباء، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 600 مليون ريال .

وكان في إستقبال سموه لدى وصوله موقع المشاريع محافظ تيماء سعد نايف السديري , ورئيس بلدية تيماء سعيد خليل السعيد .

وفور وصول سموه قص الشريط إيذاناً بإفتتاح المشاريع البلدية في المحافظة , والتي شملت إعادة وتأهيل الشوارع والإنارة , وتأهيل وتطوير المنطقة المركزية وتحسين وتجميل المداخل للمحافظة , بقيمة إجمالية فاقت الـ45 مليون ريال , بعد ذلك تفقد سموه المشاريع الجاري تنفيذها ببلدية تيماء والبالغ إجمالية تكلفتها أكثر من 128 مليون , وشملت مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة , بنسبة إنجاز 81% ومشاريع درء وأخطار السيول وتصريف مياه الأمطار مرحلة ثانية , بنسبة 92% , وسفلتة وأرصفة وإنارة شوارع المحافظة بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 82% , ومشاريع تطوير الطريق الدائري, إضافة إلى إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاه بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 70% , ومشاريع تحسين وتجميل المداخل في المحافظة مرحلة ثانية , بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 3 مليون ريال , وإنشاء حدائق ومتنزهات في المحافظة والمراكز التابعة مرحلة ثانية , بنسبة إنجاز 83 % . تطوير المنطقة التاريخية لبئر هداج بنسبة إنجاز 70 % , وإنشاء أسواق للأعلاف والأغنام بنسبة تجاوزت الـ 78 % .

كما تفقد سموه سير العمل في المباني والمرافق العامة التابعة لبلدية تيماء والتي وصلت نسب الإنجاز فيها 84%

ووضع سموه حجر الأساس لمشاريع البلدية الجديدة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 33 مليون , ومنها إنشاء حدائق وإنارة وسفلتة الشوارع بالمحافظة , وإستكمال إنجاز المركز الحضاري بمحافظة تيماء, ومشروع درء أخطار السيول , ومباني ومرافق للبلدية .

بعد ذلك إنتقل سموه إلى مقر مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث دشن سموه مشروع توصيلات منزلية صرف صحي لعدد 1300 توصيلة بقيمة 9888000 ريال , والمرحلة الأولى لتوصيلات المنزلية لعدد 1500 توصيلة بقيمة 3680000ريال , كما دشن سموه مشروع تسوير حقل آبار مياه تيماء بطول 2000 متر بقيمة تجاوزت 2 مليون ريال , بعدها أستمع سمو الأمير فهد بن سلطان لشرح من مشرف فرع المياه بالمحافظة المهندس خالد بن عبد العزيز الدوخي عن المشاريع الجاري تنفيذها في مشروعات المياه والصرف الصحي والمتمثلة في مشروع شبكات مياه الشرب بالمحافظة والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 100% ونفذ على خمسة مراحل بتكلفة تجاوزات الـ 50 مليون ريال , كما أستمع سموه لشرح عن مشروع شبكة الصرف الصحى والتي تجاوزت نسب الإنجاز فيه 84% وتم تنفيذه على خمسة مراحل بتكلفة تجاوزات 107 مليون ريال وباطوال تجاوزات 80 الف متر .

بعد ذلك قام سموه بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير متحف تيماء الإقليمي ومشروعات تطويرية أخرى شملت تأهيل مراكز استقبال الزوار في بئر هداج ، وقصر الحمراء ، وقصر الرضم، بالإضافة إلى تطوير بئر هداج بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون ريال , ومشروع تطوير المتحف الذي يقع على مساحة 16310 متر مربع , وأستمع سموه لشرح عن مكونات المشروعات من نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف جمال عمر .

بعدها قام سموه بتدشين عدد من مشروعات الكهرباء بالمحافظة بقيمة 56 مليون ريال وشملت مشروع محطة تحويل تيماء جهد 132/ 33 ك . ف , بتكلفة 36مليون ريال , ومشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد بقيمة تجاوزت الـ6 مليون ريال , ومشاريع إحلال وتعزيز محولات وشبكات التوزيع بالإضافة إلمشاريع ربط محطات التحويل لشبكات التوزيع بقيمة 13 مليون ريال .

بعد ذلك أدلى سموه بتصريح صحفي قال فيه : هذه أيام إعتزاز وفرحة أن نشارك أهالي محافظة تيماء بما تم فيها من إنجازات , وماهو مستمر العمل فيه بفضل الله اولاً ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتوجيهاتهم للمسؤولين بالإعتناء بكل مايخدم المواطن وبكل بقعة من المملكة العربية السعودية والحرص على مستوى المواطن السعودي والمقيم أيضاً , وان تكون الخدمات جميعها متوفرة على أكمل وجه .

وأضاف سموه : من الملفت أيضاً أن محافظة تيماء من أقدم محافظات المملكة , نجد فيها هذه النتائج الهائلة للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم فيها , ولايوجد مكان في تيماء بجميع محافظاتها ومراكزها الا مغطى بالكهربا ء والمياه بنسبة 100% والله الحمد . إضافة إلى الصرف الصحي الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نسب عالية , وخلافها من المشاريع الصحية والتعليمة حيث وصل التعليم في تيماء من الروضة إلى اعلى الدرجات العلمية , مؤكداً سموه أم هذه نقلة نوعية وهامة , وقال : من يرى تيماء الآن وتيماء قبل عشرات السنين يعرف الفرق الحقيقي في مستوى الخدمات والتنمية , ويجد نقلة هائلة جداً.

والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولأهالي هذه المحافظة بالموجود فيها من نماء ورخاء وعلى المسؤولين أن يحافظوا على هذا الإنجاز ويبنوا عليه والبلد في حاجة دائمة للتوسع في الخدمات .

مشيراً سموه في ختام تصريحه إلى أن المملكة تعيش نعم عظيمة ولايتم الحفاظ عليها الا بالعمل , ومخافة الله في هذا الامر وبلادنا في خير وشعب المملكة دائما في خير , سائلاً سمو ه الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأستقرارها وعزها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد , وأن يحفظ الشعب السعودي .